Висенте дель Боске: "На работу Зидана многие смотрят свысока"

Бывший главный тренер сборной Испании Висенте дель Боске считает, что работу наставника "Реала" Зинедина Зидана многие недооценивают. По его словам, французские специалист внес значительный вклад в успех команды.

– В Испании есть много людей, которые смотрят свысока на работу Зидана, – цитирует El Confidencial дель Боске. – Они строят презрительную мину и говорят, что Зидану очень повезло. Но он завоевал три международных титула и смог повести за собой команду, став ее лидером. Он оказал огромное влияние на коллектив. Это один из строителей успеха "Реала".