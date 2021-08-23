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Винисиус Жуниор остался доволен своей игрой в матче «Реала» с «Леванте»

12:57
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Нападающий «Реала» Винисиус Жуниор высказался по поводу ничьей в матче 2-го тура ла лиги с «Леванте» (3:3). Бразилец в этой встрече оформил дубль.

«Я очень рад, что начало сезона так удачно для меня складывается. Но надо дальше работать. Я работал не только над завершающей стадией, но также над тактикой и техникой. Все это нужно, чтобы помогать «Реалу» и дарить радость фанатам. В «Реале» мы никонда не рады ничьим», — цитирует Винисиуса пресс-служба мадридцев.

После 2-х туров «Реал» набрал 4 очка и занимает 2-е место в турнирной таблице.

Дополнительная информация:

https://www.realmadrid.com/

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Виктория Кравченко все материалы автора

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