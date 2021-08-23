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Симеоне заявил, что «Атлетико» нужен нападающий

09:35
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Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне после поражения в матче второго тура ла лиги с «Эльче» (1:0) рассказал о проблемах мадридской команды.

«Подготовка к сезону была сложной. Наши игроки провели множество международных матчей и игр в Южной Америке. Мы должны с этим работать. Мы хотим приобрести двух игроков, нам нужен нападающий. Будем искать подходящий вариант. Если не сможем найти, придется адаптироваться, как мы это всегда делали», — цитирует Симеоне Marca.

«Атлетико» после двух туров имеет шесть очков и занимает первое место в турнирной таблице, «Эльче» с одним очком — на 16-й строчке.

Дополнительная информация:

https://www.marca.com/

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Виктория Кравченко все материалы автора

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