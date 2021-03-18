Игуаин высказался о возможном переходе Месси в МЛС

Нападающий «Интер Майами» Гонсало Игуаин прокомментировал информацию о том, что капитан «Барселоны» Лионель Месси может продолжить карьеру в МЛС.

«Пирло приехал в МЛС, когда был чемпионом мира. Не вижу причин, почему Месси не мог бы перейти в эту лигу. Если бы это его осчастливило, мы бы встретили его распростертыми объятиями. В конце концов он разберется, где хочет играть», — цитирует Игуаина ESPN.

Летом 2021 года контракт Месси с «Барселоной» истечет. В игроке заинтересованы «ПСЖ» и «Манчестер Сити».