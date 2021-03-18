Игуаин высказался о возможном переходе Месси в МЛС
21:11
Нападающий «Интер Майами» Гонсало Игуаин прокомментировал информацию о том, что капитан «Барселоны» Лионель Месси может продолжить карьеру в МЛС.
«Пирло приехал в МЛС, когда был чемпионом мира. Не вижу причин, почему Месси не мог бы перейти в эту лигу. Если бы это его осчастливило, мы бы встретили его распростертыми объятиями. В конце концов он разберется, где хочет играть», — цитирует Игуаина ESPN.
Летом 2021 года контракт Месси с «Барселоной» истечет. В игроке заинтересованы «ПСЖ» и «Манчестер Сити».
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