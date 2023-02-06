Винисиус подвергся расистским оскорблениям в матче с «Мальоркой»

Форвард «Реала» Винисиус Жуниор подвергся расистским оскорблениям в матче против «Мальорки» (0:1) в 20-м туре чемпионата Испании, сообщает L'Equipe.

По информации источника, болельщики «Мальорки» освистали нападающего и скандировали в его адрес оскорбительные кричалки.

В январе фанаты «Атлетико» разместили на мосту оскорбительный баннер в адрес «Реала» и повесили фигуру в футболке Винисиуса перед встречей команд в Кубке Испании.

В нынешнем сезоне 22-летний бразилец провел за «Реал» 30 матчей во всех турнирах, забил 13 голов и сделал 6 результативных передач.