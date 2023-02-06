Хави уверен, что у «Реала» есть все шансы выиграть чемпионат Испании
Главный тренер «Барселоны» Хави считает, что «Реал» способен выиграть чемпионат Испании в этом сезоне.
«Реал» может выиграть чемпионат. Мы должны быть настороже. В воскресенье мы играем на поле, где «Мадрид» проиграл. Против «Вильярреала». Нужно выкладываться в каждой игре. Каждый матч будет войной. Осталось еще 18 игр, и ничего еще не закончилось. «Реал» — действующий чемпион, они фавориты ла лиги. Эта команда будет бороться до конца. Мы не имеем права расслабляться», — цитирует Хави Marca.
Отрыв «Барселоны» от «Реала» в турнирной таблице ла лиги — 8 очков.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Барселона
|20
|17
|2
|1
|42-7
|53
|
2
|Реал
|20
|14
|3
|3
|40-17
|45
|
3
|Р. Сосьедад
|20
|12
|3
|5
|28-19
|39
|
4
|Атлетико
|20
|10
|5
|5
|29-17
|35
|
5
|Бетис
|20
|9
|4
|7
|24-20
|31
|
6
|Вильярреал
|20
|9
|4
|7
|22-17
|31
|
7
|Атлетик
|20
|8
|5
|7
|29-21
|29
|
8
|Осасуна
|20
|8
|5
|7
|19-19
|29
|
9
|Р. Вальекано
|19
|8
|5
|6
|25-22
|29
|
10
|Мальорка
|20
|8
|4
|8
|16-18
|28
|
11
|Жирона
|20
|6
|6
|8
|27-29
|24
|
12
|Вальядолид
|20
|7
|2
|11
|15-28
|23
|
13
|Сельта
|20
|6
|5
|9
|22-32
|23
|
14
|Альмерия
|19
|6
|4
|9
|23-29
|22
|
15
|Севилья
|20
|5
|6
|9
|21-29
|21
|
16
|Эспаньол
|20
|4
|9
|7
|24-30
|21
|
17
|Валенсия
|20
|5
|5
|10
|25-24
|20
|
18
|Кадис
|20
|4
|7
|9
|15-33
|19
|
19
|Хетафе
|20
|4
|6
|10
|17-27
|18
|
20
|Эльче
|20
|1
|6
|13
|15-40
|9
|3.02
|23:00
|
Атлетик – Кадис
|4 : 1
|4.02
|16:00
|
Эспаньол – Осасуна
|1 : 1
|4.02
|18:15
|
Эльче – Вильярреал
|3 : 1
|4.02
|20:30
|
Атлетико – Хетафе
|1 : 1
|4.02
|23:00
|
Бетис – Сельта
|3 : 4
|5.02
|16:00
|
Мальорка – Реал
|1 : 0
|5.02
|18:15
|
Жирона – Валенсия
|1 : 0
|5.02
|20:30
|
Р. Сосьедад – Вальядолид
|0 : 1
|5.02
|23:00
|
Барселона – Севилья
|3 : 0
|6.02
|23:00
|
Р. Вальекано – Альмерия
|- : -
|Г
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|14
|
|
Хосе Луис Санмартин Хоселу
Эспаньол
|11
|
|
Карим Бензема
Реал
|9
|П
|
|
Микель Мерино
Реал Сосьедад
|7
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|6
|
|
Антуан Гризманн
Атлетико
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Луис Фелипе
Бетис
|11
|3
|1
|
|
Педро Бигас
Эльче
|17
|2
|3
|
|
Исаак Карселeн
Кадис
|13
|2
|2