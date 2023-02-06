Хави уверен, что у «Реала» есть все шансы выиграть чемпионат Испании

Главный тренер «Барселоны» Хави считает, что «Реал» способен выиграть чемпионат Испании в этом сезоне.

«Реал» может выиграть чемпионат. Мы должны быть настороже. В воскресенье мы играем на поле, где «Мадрид» проиграл. Против «Вильярреала». Нужно выкладываться в каждой игре. Каждый матч будет войной. Осталось еще 18 игр, и ничего еще не закончилось. «Реал» — действующий чемпион, они фавориты ла лиги. Эта команда будет бороться до конца. Мы не имеем права расслабляться», — цитирует Хави Marca.

Отрыв «Барселоны» от «Реала» в турнирной таблице ла лиги — 8 очков.