Винисиус ответил на вопрос о возможных трансферах в «Реал» Мбаппе и Холанна

Полузащитник «Реала» Винисиус Жуниор порассуждал о возможных трансферах Килиана Мбаппе и Эрлина Холанна в команду. Он считает, что с игроками эти вопросы бессмысленно обсуждать.

«Мбаппе и Холанн? Трансферы — это прерогатива президента, я не могу говорить об этом. Наши нынешние игроки очень счастливы, все получают много игрового времени. У нас есть 25 футболистов, готовых сделать все возможное для клуба», — цитирует Винисиуса OK Diario.

1 января сообщалось, что «Реал» сделал официальное предложение французскому футболисту и установил крайний срок для принятия решения — середина января.

Его контракт с парижанами истекает в конце сезона, поэтому футболист уже сейчас может свободно вести переговоры с другими клубами.