Деку заявил, что «Барселона» пока не может приобретать новых игроков

Спортивный директор «Барселоны» Деку заявил, что клуб пока не может вести активную работу на трансферном рынке по привлечению новых футболистов.

«Реальность такова, что в данный момент мы не можем приобретать игроков», — цитирует Деку Фабрицио Романо в социальной сети X.

«Барселона» после 19 туров чемпионата Испании занимает третье место в турнирной таблице, набрав 41 очко. Лидирует «Жирона» (49).