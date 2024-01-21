Винисиус не перейдет в «Манчестер Юнайтед» из-за данного своему отцу обещания

Нападающий «Реала» Винисиус Жуниор не намерен переходить в «Манчестер Юнайтед», сообщает Bola Sport.

По информации источника, 23-летний футболист дал обещание своему отцу, что после ухода из мадридского клуба продолжит карьеру в родном «Фламенго».

20 января появилась информация о том, что Жуниор выступает против подписания «Реалом» форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе. Он обратился к руководству, пригрозив уйти из команды, если будет куплен игрок сборной Франции. При этом сообщалось, что в подписании бразильца заинтересованы «красные дьяволы».

В этом сезоне Винисиус сыграл 17 матчей во всех турнирах, забил 9 голов и сделал 4 голевые передачи. Его действующий контракт с «Реалом» рассчитан до 2027 года.

За основную команду «Фламенго» форвард выступал с 2017 по 2018 год. В академию бразильского клуба он пришел в 2005-м.