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Винисиус не перейдет в «Манчестер Юнайтед» из-за данного своему отцу обещания

Алина Савинова
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Винисиус Жуниор.
Фото Global Look Press

Нападающий «Реала» Винисиус Жуниор не намерен переходить в «Манчестер Юнайтед», сообщает Bola Sport.

По информации источника, 23-летний футболист дал обещание своему отцу, что после ухода из мадридского клуба продолжит карьеру в родном «Фламенго».

20 января появилась информация о том, что Жуниор выступает против подписания «Реалом» форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе. Он обратился к руководству, пригрозив уйти из команды, если будет куплен игрок сборной Франции. При этом сообщалось, что в подписании бразильца заинтересованы «красные дьяволы».

В этом сезоне Винисиус сыграл 17 матчей во всех турнирах, забил 9 голов и сделал 4 голевые передачи. Его действующий контракт с «Реалом» рассчитан до 2027 года.

За основную команду «Фламенго» форвард выступал с 2017 по 2018 год. В академию бразильского клуба он пришел в 2005-м.

Источник: https://www.bolasport.com/
Винисиус Жуниор
Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
ФК Реал
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Жирона 20 15 4 1 46-24 49
2
 Реал 19 15 3 1 40-11 48
3
 Барселона 19 12 5 2 36-22 41
4
 Атлетик 21 12 5 4 38-21 41
5
 Атлетико 19 12 2 5 39-23 38
6
 Р. Сосьедад 21 9 8 4 32-21 35
7
 Валенсия 21 9 5 7 27-24 32
8
 Бетис 20 7 10 3 22-20 31
9
 Лас-Пальмас 21 9 4 8 21-17 31
10
 Хетафе 19 6 8 5 24-25 26
11
 Р. Вальекано 20 5 8 7 18-26 23
12
 Алавес 21 6 5 10 19-27 23
13
 Осасуна 19 6 4 9 22-29 22
14
 Вильярреал 21 5 5 11 28-42 20
15
 Мальорка 21 3 11 7 19-25 20
16
 Сельта 21 3 8 10 21-31 17
17
 Севилья 20 3 7 10 25-30 16
18
 Кадис 21 2 9 10 15-31 15
19
 Гранада 20 2 5 13 22-41 11
20
 Альмерия 20 0 6 14 19-43 6
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19.01 23:00
Алавес – Кадис
 1 : 0
20.01 16:00
Р. Вальекано – Лас-Пальмас
 0 : 2
20.01 18:15
Вильярреал – Мальорка
 1 : 1
20.01 20:30
Валенсия – Атлетик
 1 : 0
20.01 23:00
Сельта – Р. Сосьедад
 0 : 1
21.01 16:00
Осасуна – Хетафе
 - : -
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Реал – Альмерия
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Джуд Беллингем

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Алекс Баэна

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Чими Авила

Осасуна

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Фернандес Иглесиас Начо

Реал

 12 2 1
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Домингуш Дуарте

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