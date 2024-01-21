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Радченко: «Процесс адаптации Захаряна затянулся»

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Экс-игрок «Райо Вальекано» Дмитрий Радченко считает, что процесс адаптации полузащитника «Реал Сосьедад» Арсена Захаряна затянулся.

«На данный момент прошло достаточно времени, и он не выиграл конкуренцию за место в основном составе и выходит только в Кубке. К сожалению, процесс адаптации затянулся. Никто ему место в составе просто так отдавать не будет. Арсен считается легионером, и ему нужно быть на голову выше местных футболистов. В Испании совсем другой менталитет. Ему нужно продолжать работать на 100% и не отпускать руки. Если он перестанет это делать, то там этот вопрос решается быстро. У Арсена есть все шансы закрепиться в этом клубе. Но, надеюсь, у него в планах есть шансы попробовать себя не только в «Сосьедаде», — сказал Радченко ODDS.ru.

В нынешнем сезоне 20-летний российский футболист провел в составе испанского клуба 21 матч во всех турнирах и отметился всего одной результативной передачей.

Источник: ODDS.ru
Арсен Захарян
Дмитрий Радченко
Футбол
ФК Реал Сосьедад
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Жирона 20 15 4 1 46-24 49
2
 Реал 19 15 3 1 40-11 48
3
 Барселона 19 12 5 2 36-22 41
4
 Атлетик 21 12 5 4 38-21 41
5
 Атлетико 19 12 2 5 39-23 38
6
 Р. Сосьедад 21 9 8 4 32-21 35
7
 Валенсия 21 9 5 7 27-24 32
8
 Бетис 20 7 10 3 22-20 31
9
 Лас-Пальмас 21 9 4 8 21-17 31
10
 Хетафе 19 6 8 5 24-25 26
11
 Р. Вальекано 20 5 8 7 18-26 23
12
 Алавес 21 6 5 10 19-27 23
13
 Осасуна 19 6 4 9 22-29 22
14
 Вильярреал 21 5 5 11 28-42 20
15
 Мальорка 21 3 11 7 19-25 20
16
 Сельта 21 3 8 10 21-31 17
17
 Севилья 20 3 7 10 25-30 16
18
 Кадис 21 2 9 10 15-31 15
19
 Гранада 20 2 5 13 22-41 11
20
 Альмерия 20 0 6 14 19-43 6
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19.01 23:00
Алавес – Кадис
 1 : 0
20.01 16:00
Р. Вальекано – Лас-Пальмас
 0 : 2
20.01 18:15
Вильярреал – Мальорка
 1 : 1
20.01 20:30
Валенсия – Атлетик
 1 : 0
20.01 23:00
Сельта – Р. Сосьедад
 0 : 1
21.01 16:00
Осасуна – Хетафе
 - : -
21.01 18:15
Реал – Альмерия
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