Хави — о решении уйти из «Барселоны»: «На сегодня ничего не изменилось»

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес заявил, что не собирается менять решение об уходе из каталонского клуба.

«На сегодняшний день ничего не изменилось. Идем шаг за шагом, готовимся к игре с «Атлетиком». На сегодняшний день изменений нет», — приводит Mundo Deportivo слова Хави.

Также он рассказал, как его заявление повлияло на настрой команды.

«Я заметил, что команда стала ответственнее и конкурентоспособнее. Мы играем с большим динамизмом, но это нужно показывать в каждом матче. Все сделали шаг вперед. После решения об уходе мы объединились», — добавил тренер.

Хави в январе объявил, что покинет «Барселону» по окончании сезона. После 26 туров каталонцы с 57 очками занимают третье место в чемпионате Испании. В воскресенье, 3 марта, команда Хави сыграет против «Атлетика». Начало матча — в 23.00 по московскому времени.