«Вильярреал» в последнем матче Касорлы разгромил «Эйбар»

В матче 38-го тура чемпионата Испании «Вильярреал» принимал «Эйбар». Встреча закончилась со счетом 4:0 в пользу хозяев.

Этот матч стал прощальным для двух игроков «желтой субмарины» — Санти Касорлы и Бруно Сориано.

Чемпионат Испании. Лига 1

38-й тур

«Вильярреал» — «Эйбар» — 4:0 (0:0)

Голы: Замбо, 71 (1:0). Х.Морено, 86 (2:0). Х.Морено, 89 (3:0). Мойсес Гомес, 90+4 (4:0).

«Вильярреал»: Андрес Фернандес, Альбиоль, Пенья, А.Морено, Пау Торрес, Касорла (Тригерос, 82), Сориано (Морланес, 88), Иборра (Мойсес Гомес, 62), Замбо, Х.Морено, Чиквуэзе (Онтиверос, 62).

«Эйбар»: Йоэль, Хосе Анхель (Альварес, 50), Бигас (Педро Леон, 78), Корреа, Бургос, Рафа Суариш (Инуи, 46), Диоп, Кристофоро (Серхио Энрич, 78), Кике, Шарлес (Экспосито, 62), Де Бласис.

Судья: Альберола Рохас (Испания).

19 июля. Вильярреал. Стадион «Эстадио де ла Керамика».

«Вальядолид» — «Бетис» — 2:0 (1:0)

Голы: Гвардьола, 45+1 (1:0). Оскар Плано, 63 (2:0).

«Вальядолид»: Каро, Начо Мартинес, Санчес (Сан Эметерио, 46), Антоньито, Мойяно, Мичел, Алькарас, Оскар Плано, Рамирес (Энес Унал, 63), Гвардьола (Фернандес, 89), Рубио (Эрвиас, 76).

«Бетис»: Мартин, Барраган, Сидней, Бартра, Эмерсон, Каналес, Фекир, Аленья (Борха Иглесиас, 66), Хоакин (Лайнес, 71), Тельо (Хави Гарсия, 76), Лорен Морон.

Предупреждения: Бартра, 41. Мойяно, 80. Фекир, 85. Оскар Плано, 88.

Судья: Хайме Латре (Испания).

19 июля. Вальядолид. Стадион «Хосе Соррилья».