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Сегодня, 21:20

Голы Парехо и Джексона принесли «Вильярреалу» победу над «Реалом Сосьедад»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Вильярреал.
Фото Global Look Press

«Вильярреал» на своем поле обыграл «Реал Сосьедад» в 27-м туре испанской ла лиги — 2:0.

Победу команде Кике Сетьена принесли голы Дани Парехо, реализовавшего пенальти, и Николаса Джексона. На 90+1-й минуте Джексон оставил команду в меньшинстве, получив вторую желтую карточку.

«Вильярреал» с 44 очками занимает 6-е место в таблице испанской ла лиги. «Реал Сосьедад» с 48 баллами остался на 4-й строчке.

Испания. Ла Лига. 27-й тур
02 апр, 19:30. Ciudad de Valencia (Валенсия)
Вильярреал
2:0
Реал Сосьедад

Футбол
ФК Вильярреал
ФК Реал Сосьедад
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Барселона 27 23 2 2 53-9 71
2
 Реал 27 18 5 4 57-21 59
3
 Атлетико 26 15 6 5 42-19 51
4
 Р. Сосьедад 27 14 6 7 35-26 48
5
 Бетис 26 13 6 7 34-26 45
6
 Вильярреал 27 13 5 9 34-24 44
7
 Атлетик 27 10 7 10 36-28 37
8
 Р. Вальекано 26 9 9 8 31-30 36
9
 Осасуна 27 9 8 10 22-27 35
10
 Сельта 27 9 8 10 34-37 35
11
 Жирона 27 9 7 11 42-42 34
12
 Мальорка 27 9 6 12 22-27 33
13
 Севилья 27 8 7 12 31-42 31
14
 Хетафе 27 7 9 11 27-34 30
15
 Кадис 27 6 10 11 21-40 28
16
 Вальядолид 27 8 4 15 20-44 28
17
 Альмерия 27 7 6 14 32-47 27
18
 Эспаньол 27 6 9 12 33-44 27
19
 Валенсия 26 7 5 14 28-31 26
20
 Эльче 27 2 7 18 19-55 13
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31.03 22:00
Мальорка – Осасуна
 0 : 0
1.04 15:00
Жирона – Эспаньол
 2 : 1
1.04 17:15
Атлетик – Хетафе
 0 : 0
1.04 19:30
Кадис – Севилья
 0 : 2
1.04 22:00
Эльче – Барселона
 0 : 4
2.04 15:00
Сельта – Альмерия
 2 : 2
2.04 17:15
Реал – Вальядолид
 6 : 0
2.04 19:30
Вильярреал – Р. Сосьедад
 2 : 0
2.04 22:00
Атлетико – Бетис
 - : -
3.04 22:00
Валенсия – Р. Вальекано
 - : -
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Реал

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Атлетико

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Кадис

 18 3 2
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Бетис

 14 3 1
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