Голы Парехо и Джексона принесли «Вильярреалу» победу над «Реалом Сосьедад»

«Вильярреал» на своем поле обыграл «Реал Сосьедад» в 27-м туре испанской ла лиги — 2:0.

Победу команде Кике Сетьена принесли голы Дани Парехо, реализовавшего пенальти, и Николаса Джексона. На 90+1-й минуте Джексон оставил команду в меньшинстве, получив вторую желтую карточку.

«Вильярреал» с 44 очками занимает 6-е место в таблице испанской ла лиги. «Реал Сосьедад» с 48 баллами остался на 4-й строчке.