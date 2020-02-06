«Вильярреал» проиграл в Кубке Испании клубу 2-го дивизиона
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«Вильярреал» уступил «Мирандесу» в матче 1/4 финала Кубка Испании (2:4).
Кубок Испании
1/4 финала
«Мирандес» — «Вильярреал» — 4:2 (2:1)
Голы: Айяс, 17 (1:0). Онтиверос, 32 (1:1). Меркеланс, 45+3 — с пенальти (2:1). Касорла, 56 — с пенальти (2:2). Онайндия, 58 (3:2). Санчес, 90+2 (4:2).
«Вильярреал»: Андрес Фернандес, Марио Гаспар, Фунес Мори, Кинтилья, Шакла (Пенья, 46), Касорла, Иборра, Замбо (Мойсес Гомес, 71), Морено, Онтиверос, Чиквуэзе (Пако Алькасер, 65).
Предупреждения: Иборра, 34. Шакла, 38. Марио Гаспар, 52. Чиквуэзе, 64. Касорла, 78.
Судья: Де Бургос Бенгоэчеа.
5 февраля. Миранда-де-Эбро. Стадион «Андува».
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