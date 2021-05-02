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«Вильярреал» победил «Хетафе»

19:11
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«Вильярреал» в матче 34-го тура чемпионата Испании победил «Хетафе» со счетом 1:0. Гол забил Ереми Пино.

«Вильярреал» занимает шестое место в таблице. «Хетафе» — 15-й.

Чемпионат Испании

Лига 1

34-й тур

«Вильярреал» — «Хетафе» — 1:0 (0:0)

Гол: Пино, 79.

«Вильярреал»: Серхио Асенхо, Марио Гаспар, Фунес Мори, Эступиньян, Пау Торрес, Парехо (Коклен, 62), Капуэ, Мойсес Гомес (Баэна, 90+3), Пако Алькасер (Бакка, 62), Раба (Х.Морено, 62), Чиквуэзе (Пино, 69).

«Хетафе»: Сория, Суарес, Даконам, Оливера, Иглесиас (Аленья, 69), Тимор, Максимович, Арамбарри (Кубо, 84), Кукурелья, Мата, Энес Унал (Анхель, 78).

Предупреждения: Кукурелья, 63. Фунес Мори, 67. Максимович, 81.

Судья: Эстрада Фернандес (Испания).

2 мая. Вильярреал. Стадион «Эстадио де ла Керамика».

Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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