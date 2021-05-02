«Вильярреал» победил «Хетафе»
«Вильярреал» в матче 34-го тура чемпионата Испании победил «Хетафе» со счетом 1:0. Гол забил Ереми Пино.
«Вильярреал» занимает шестое место в таблице. «Хетафе» — 15-й.
Чемпионат Испании
Лига 1
34-й тур
«Вильярреал» — «Хетафе» — 1:0 (0:0)
Гол: Пино, 79.
«Вильярреал»: Серхио Асенхо, Марио Гаспар, Фунес Мори, Эступиньян, Пау Торрес, Парехо (Коклен, 62), Капуэ, Мойсес Гомес (Баэна, 90+3), Пако Алькасер (Бакка, 62), Раба (Х.Морено, 62), Чиквуэзе (Пино, 69).
«Хетафе»: Сория, Суарес, Даконам, Оливера, Иглесиас (Аленья, 69), Тимор, Максимович, Арамбарри (Кубо, 84), Кукурелья, Мата, Энес Унал (Анхель, 78).
Предупреждения: Кукурелья, 63. Фунес Мори, 67. Максимович, 81.
Судья: Эстрада Фернандес (Испания).
2 мая. Вильярреал. Стадион «Эстадио де ла Керамика».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю