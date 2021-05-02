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«Реал» готов расстаться с Йовичем

17:41
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Форвард «Реала» Лука Йович может покинуть клуб этим летом. «Сливочные» готовы рассмотреть вариант с продажей 23-летнего серба, сообщает Marca.

Напомним, что Йович перешел в «Реал» летом 2019 года за 60 миллионов евро из «Айнтрахта».

В текущем сезоне на счету серба 4 гола в 16 матчах бундеслиги в аренде за «Айнтрахт», в который он вернулся на правах аренды.

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