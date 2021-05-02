«Реал» готов расстаться с Йовичем
Форвард «Реала» Лука Йович может покинуть клуб этим летом. «Сливочные» готовы рассмотреть вариант с продажей 23-летнего серба, сообщает Marca.
Напомним, что Йович перешел в «Реал» летом 2019 года за 60 миллионов евро из «Айнтрахта».
В текущем сезоне на счету серба 4 гола в 16 матчах бундеслиги в аренде за «Айнтрахт», в который он вернулся на правах аренды.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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