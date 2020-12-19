«Вильярреал» обыграл «Осасуну», «Леванте» победил «Реал Сосьедад»

«Вильярреал» в матче 14-го тура чемпионата Испании в гостях обыграл «Осасуну» со счетом 3:1. Дубль оформил Жерар Морено.

В другом матче «Леванте» победил «Реал Сосьедад» со счетом 2:1.

Чемпионат Испании

Лига 1

14-й тур

«Осасуна» — «Вильярреал» — 1:3 (0:2)

Голы: Морено, 7 (0:1). Ниньо, 29 (0:2). Торрес, 70 — с пенальти (1:2). Морено, 86 (1:3).

«Осасуна»: Р.Мартинес, Дав.Гарсия, Видаль (Ронкалья, 90), Эрнандес, Крус (У.Гарсия, 24), Ойер (Х.Мартинес, 90), Торрес, Р.Гарсия, Монкайола (Барха, 72), Кальери (Брашанац, 46), Будимир.

«Вильярреал»: Серхио Асенхо, Альбиоль, Марио Гаспар, Эступиньян (Хауме Коста, 46), Пау Торрес, Фойт (Мойсес Гомес, 46), Парехо, Тригерос, Морено (Мильян, 89), Ниньо (Пенья, 84), Пино (Чиквуэзе, 73).

Предупреждения: Ойер, 40. Пино, 69. У.Гарсия, 79. Морено, 83.

Удаление: Эрнандес, 19.

Судья: Фигероа Васкес (Испания).

19 декабря. Памплона. Стадион «Эль Садар».

«Леванте» — «Реал Сосьедад» — 2:1 (1:1)

Голы: Исак, 22 (0:1). Рохер, 28 (1:1). Де Фрутос, 87 (2:1).

«Леванте»: Фернандес, Клерк, Везу, Постиго (Пьер, 46), Мирамон, Рочина, Малса, Вукчевич (Мелеро, 57), Рохер (Леон, 77), Моралес (Де Фрутос, 57), Гомес (Сон, 86).

«Реал Сосьедад»: Ремиро, Горосабель (Баутиста, 90+1), Саньян (Ле Норман, 63), Айен Муньос, Порту (Монреаль, 79), Мерино, Субельдия, Гевара (Субименди, 63), Исак, Меркеланс, Барренечеа (Виллиан Жозе, 79).

Предупреждения: Рочина, 21. Вукчевич, 47. Исак, 82.

Судья: Сото Градо (Испания).

19 декабря. Валенсия. Стадион «Сьюдад де Валенсия».