«Вильярреал» и «Хетафе» сыграли вничью

«Вильярреал» и «Хетафе» не выявили победителя в матче 25-го тура чемпионата Испании — 1:1. Встреча прошла на стадионе «Керамика» в Вильяреале.

Полузащитник Неманья Максимович на 24-й минуте вывел гостей вперед. Хозяева отыгрались сразу после перерыва — забил защитник Альберто Морено.

«Хетафе» набрал 34 очка и занимает 10-е место в турнирной таблице. «Вильярреал» идет на 13-й строчке — 26 очков.