«Барселона» хочет продлить контракт с Араухо до 2029 года

«Барселона» готова продлить контракт с защитником Рональдом Араухо, сообщает Marca.

На этой неделе спортивный директор сине-гранатовых Деку встретился с уругвайцем.

Действующее соглашение 24-летнего игрока с клубом истекает летом 2026 года. Каталонцы намерены продлить контракт до 2029-го или 2030-го со значительным повышением зарплаты.

В этом сезоне Араухо провел за «Барселону» 25 матчей и забил 1 гол.