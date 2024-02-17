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Сегодня, 06:49

«Барселона» хочет продлить контракт с Араухо до 2029 года

Руслан Минаев
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«Барселона» готова продлить контракт с защитником Рональдом Араухо, сообщает Marca.

На этой неделе спортивный директор сине-гранатовых Деку встретился с уругвайцем.

Действующее соглашение 24-летнего игрока с клубом истекает летом 2026 года. Каталонцы намерены продлить контракт до 2029-го или 2030-го со значительным повышением зарплаты.

В этом сезоне Араухо провел за «Барселону» 25 матчей и забил 1 гол.

ФК Барселона
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Реал 24 19 4 1 52-15 61
2
 Жирона 24 17 5 2 52-29 56
3
 Барселона 24 15 6 3 50-33 51
4
 Атлетико 24 15 3 6 45-26 48
5
 Атлетик 24 13 7 4 42-21 46
6
 Бетис 24 9 11 4 28-25 38
7
 Р. Сосьедад 24 9 10 5 32-22 37
8
 Лас-Пальмас 24 10 5 9 25-20 35
9
 Валенсия 24 10 5 9 29-29 35
10
 Хетафе 25 8 10 7 33-34 34
11
 Осасуна 24 8 5 11 27-36 29
12
 Алавес 24 7 6 11 24-31 27
13
 Вильярреал 25 6 8 11 35-47 26
14
 Р. Вальекано 24 5 9 10 21-32 24
15
 Мальорка 24 4 11 9 21-31 23
16
 Севилья 24 5 8 11 30-37 23
17
 Сельта 24 4 8 12 26-35 20
18
 Кадис 24 2 11 11 15-33 17
19
 Гранада 24 2 7 15 26-48 13
20
 Альмерия 24 0 7 17 22-51 7
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Осасуна – Кадис
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Сельта – Барселона
 - : -
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Валенсия – Севилья
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Р. Вальекано – Реал
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