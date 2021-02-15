«Бетис» обыграл «Вильярреал»

«Бетис» победил «Вильярреал» в матче 23-го тура чемпионата Испании — 2:1. Для последних это поражение стало только третьим в сезоне: реже проигрывал только лидер таблицы «Атлетико» (1 раз). Однако из-за большого количество ничьих (12) «Вильярреал» занимает лишь шестую строчку в таблице.

«Бетис» же остался седьмым, сократив отставание от сегодняшнего соперника до трех очков.

Чемпионат Испании

Лига 1

23-й тур

«Вильярреал» — «Бетис» — 1:2 (0:1)

Голы: Н.Фекир, 45 (0:1). Эмерсон, 52 (0:2). Морено, 65 — с пенальти (1:2).

«Вильярреал»: Серхио Асенхо, Альбиоль, Пенья, Педраса (Эступиньян, 60), Пау Торрес, Фойт (Хауме Коста, 88), Парехо, Баэна (Бакка, 61), Мойсес Гомес (Ниньо, 88), Пако Алькасер (Раба, 61), Морено.

«Бетис»: Хоэль Роблес, Виктор Руис (Сидней, 78), Манди, Миранда, Эмерсон, Гуардадо, Каналес, Н.Фекир, Родригес, Лорен Морон (Виллиам Карвалью, 83), Руибаль (Монтойя, 82).

Предупреждения: Парехо, 43. Эмерсон, 55. Фойт, 55. Пенья, 84. Миранда, 90+5.

Судья: Хиль Мансано.

14 февраля. Вильярреал. Стадион «Эстадио де ла Керамика».