Пьянич не знает точных причин, почему получает мало игрового времени в «Барселоне»

Полузащитник «Барселоны» Миралем Пьянич поделился мнением о том, почему тренерский штаб выделяет ему мало игрового времени.

«Я не знаю точных причин, по которым у меня нет ожидаемого игрового времени. Буду продолжать упорно работать. Надо уважать тренерские решения, даже если я не согласен с ними. Хочу оставить свой след в этом клубе», — приводит слова Пьянича Telefoot.

В текущем сезоне Пьянич провел 24 матча за «Барселону» во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. При этом игрок проводит на поле в среднем по 49 минут за матч.