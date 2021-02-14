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Экс-форвард «Барселоны» Стоичков высказался в поддержку Месси

22:59
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Бывший футболист «Барселоны» Христо Стоичков в эфире французского телеканала beIN Sports прокомментировал ситуацию с рекордным контрактом нападающего Лионеля Месси.

«Месси никого не заставлял выдавать ему контракт такого калибра», — сказал Стоичков об аргентинце.

В конце января испанская газета El Mundo опубликовала данные контракта 33-летнего аргентинца с каталонским клубом, согласно которым в 2017 году Месси заключил четырехлетнее соглашение на 555 миллионов евро.

Стоичков выступал за «Барселону» с 1990 по 1995 годы. В 1992 году нападающий выиграл с клубом Лигу чемпионов, а в 1994 стал обладателем «Золотого мяча».

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