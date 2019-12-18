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Видаль встретится с руководством «Барселоны». Игрок хочет перейти в «Интер»

16:21
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Полузащитник «Барселоны» Артуро Видаль хочет перейти в «Интер» в зимнее трансферное окно. 32-летний чилиец проведет встречу с руководством каталонского клуба, чтобы обсудить возможность трансфера, сообщает Corriere dello Sport.

Видаль хочет работать с главным тренером «Интера» Антонио Конте, с которым они знакомы по «Ювентусу». Однако «Барса» пока не собирается его продавать.

Полузащитник в текущем сезоне провел 17 матчей за «Барсу» и забил четыре мяча при одной голевой передаче.

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