Видаль и Суарес ликуют после разгромной победы «Барселоны» над «Вальядолидом»
11:35
«Барселона» переиграла «Вальядолид» в матче 11-го тура чемпионата Испании (5:1). Это седьмая победа подряд во всех турнирах для каталонской команды вызвала эмоциональную реакцию у ее футболистов.
Полузащитник «Барселоны» Артуро Видаль и нападающий команды Луис Суарес опубликовали восторженные сообщения, посвященные матчу, на своих страницах в Twitter.
Gran trabajo EQUIPO ??? Visca bar?a!!! pic.twitter.com/hPmi7CdbOp— Luis Suarez (@LuisSuarez9) October 29, 2019
Excelente triunfo equipo??? +3 ??? pic.twitter.com/QVDtLx9CbO— Arturo Vidal (@kingarturo23) October 30, 2019
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