Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Актуальные турниры
Теги
Горячие темы
Авторские рубрики
Новости   //    Футбол   //    Испания

Видаль и Суарес ликуют после разгромной победы «Барселоны» над «Вальядолидом»

11:35
Теги:

«Барселона» переиграла «Вальядолид» в матче 11-го тура чемпионата Испании (5:1). Это седьмая победа подряд во всех турнирах для каталонской команды вызвала эмоциональную реакцию у ее футболистов.

Полузащитник «Барселоны» Артуро Видаль и нападающий команды Луис Суарес опубликовали восторженные сообщения, посвященные матчу, на своих страницах в Twitter.

Чемпионат Испании: новости и статьи, календарь и расписание игр, турнирная таблица, обзоры матчей

Дополнительная информация

http://sport-express.ru/football/L/foreign/spain/laleague/

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир