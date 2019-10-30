Видаль и Суарес ликуют после разгромной победы «Барселоны» над «Вальядолидом»

«Барселона» переиграла «Вальядолид» в матче 11-го тура чемпионата Испании (5:1). Это седьмая победа подряд во всех турнирах для каталонской команды вызвала эмоциональную реакцию у ее футболистов.

Полузащитник «Барселоны» Артуро Видаль и нападающий команды Луис Суарес опубликовали восторженные сообщения, посвященные матчу, на своих страницах в Twitter.

Gran trabajo EQUIPO ??? Visca bar?a!!! pic.twitter.com/hPmi7CdbOp — Luis Suarez (@LuisSuarez9) October 29, 2019

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