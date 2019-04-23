"Вальядолид" победил "Жирону" благодаря голу Мичела

"Вальядолид" с минимальным счетом обыграл "Жирону" в матче 34-го тура чемпионата Испании (1:0). Единственный гол забил Мигель Анхель Мичел.

"Вальядолид" набрал 35 очков и поднялся на 15-е место в турнирной таблице. "Жирона" с 34 баллами располагается на 17-й строчке.

Чемпионат Испании.

Лига 1

34-й тур

"Вальядолид" - "Жирона" - 1:0 (0:0)

Гол: Мичел, 67.

"Вальядолид": Масип, Кико Оливас, Начо Мартинес, Калеро (Фернандес, 64), Мойяно, Мичел, Рубен Алькарас, Оскар Плано (Вилья, 77), Энес Унал (Хасен, 88), Гвардьола, Рубио.

"Жирона": Буну, Муньеса (Думбья, 77), Рауль Гарсия (Дуглас Луис, 64), Хонас Ромалью, Эспиноса, Хуанпе, Г.Борха, Порту, Пере Понс (Порро, 87), Гранель, Стуани.

Предупреждения: Оскар Плано, 13. Муньеса, 23. Энес Унал, 24. Хуанпе, 34. Рубен Алькарас, 63. Стуани, 90+1. Кико Оливас, 90+1.

Судья: Мартинес Мунуэра.

23 апреля. Вальядолид. Стадион "Jose Zorrilla".

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