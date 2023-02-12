«Вальядолид» сыграл вничью с «Осасуной»

«Вальядолид» сыграл вничью с «Осасуной» в матче 21-го тура чемпионата Испании. Встреча закончилась со счетом 0:0.

«Вальядолид» набирает очки в третье матче подряд и занимает 13-е место в ла лиге (24 очка).

«Осасуна» не может выиграть на протяжении четырех матчей и остается на 9-й строчке в турнирной таблице (30 очков).