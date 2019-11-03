«Вальядолид» обыграл «Мальорку»

«Вальядолид» выиграл у «Мальорки» (3:0) в матче 12-го тура чемпионата Испании.

В составе победителей Хоакин Фернандес , Энес Унал (с пенальти) и Сандро Рамирес. «Вальядолид» набрал 17 очков и занимает десятое место. У «Мальорки» 11 очков и 17-я позиция. В следующем туре «Мальорка» примет «Вильярреал», а «Вальядолид» на выезде сыграет с «Алавесом».

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12-й тур

«Вальядолид» — «Мальорка» — 3:0 (1:0)

Голы: Фернандес, 40 (1:0). Энес Унал, 50 — с пенальти (2:0). Рамирес, 90+4 (3:0).

«Вальядолид»: Масип, Кико Оливас, Барба, Мойяно, Салису, Фернандес (Антоньито, 86), Мичел (Алькарас, 64), Оскар Плано, Энес Унал, Гвардьола (Рамирес, 72), Вилья.

«Мальорка»: Фабрисио Агосто, Райльо, Вальент, Агбеньеню, Састре, Севилья (Пратс, 76), Педраса (Фебас, 61), Кубо (Кабрера, 68), Родригес, Джуниор, Будимир.

Предупреждения: Мичел, 45+1. Севилья, 55. Фернандес, 63. Рамирес, 66. Вальент, 77. Энес Унал, 77. Алькарас, 85. Састре, 88. Фебас, 90+2.

Судья: Медье Хименес (Испания).

3 ноября. Вальядолид. Стадион «Хосе Соррилья».

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