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«Вальядолид» и «Леванте» сыграли вничью

00:57
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«Вальядолид» и «Леванте» поделили очки в 11-м туре чемпионата Испании (1:1).

Чемпионат Испании

11-й тур

«Вальядолид» — «Леванте» — 1:1 (0:0)

Голы: Маркос Андре, 57 (1:0). Кампанья, 83 — с пенальти (1:1).

«Вальядолид»: Масип, Начо Мартинес, Бруно Гонсалес, Фернандес, Алькарас, Сан Эметерио (Санчес, 88), Орельяна, Оскар Плано (Жоау Филипе, 85), Эрвиас (Янко, 70), Гвардьола, Маркос Андре.

«Леванте»: Карденас, Клерк, Везу, Постиго, Сон (Пьер, 72), Рочина, Кампанья, Малса (Коке, 80), Мелеро (Де Фрутос, 67), Рохер (Леон, 80), Моралес (Гомес, 71).

Предупреждения: Постиго, 32. Мелеро, 40. Гомес, 74.

Судья: Писарро Гомес.

27 ноября. Вальядолид. Стадион «Хосе Соррилья».

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