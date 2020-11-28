«Вальядолид» и «Леванте» сыграли вничью
«Вальядолид» и «Леванте» поделили очки в 11-м туре чемпионата Испании (1:1).
Чемпионат Испании
11-й тур
«Вальядолид» — «Леванте» — 1:1 (0:0)
Голы: Маркос Андре, 57 (1:0). Кампанья, 83 — с пенальти (1:1).
«Вальядолид»: Масип, Начо Мартинес, Бруно Гонсалес, Фернандес, Алькарас, Сан Эметерио (Санчес, 88), Орельяна, Оскар Плано (Жоау Филипе, 85), Эрвиас (Янко, 70), Гвардьола, Маркос Андре.
«Леванте»: Карденас, Клерк, Везу, Постиго, Сон (Пьер, 72), Рочина, Кампанья, Малса (Коке, 80), Мелеро (Де Фрутос, 67), Рохер (Леон, 80), Моралес (Гомес, 71).
Предупреждения: Постиго, 32. Мелеро, 40. Гомес, 74.
Судья: Писарро Гомес.
27 ноября. Вальядолид. Стадион «Хосе Соррилья».
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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