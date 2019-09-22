Вальверде считает, что «Гранада» могла забить «Барселоне» больше двух голов

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде прокомментировал поражение от «Гранады» (0:2) в матче 5-го тура чемпионата Испании.

— В атакующей стадии нам не хватало сил, — приводятся слова Вальверде в Twitter El Chiringuito TV. — Это уже случалось в матчах с «Боруссией"и «Осасуной». Постараемся исправиться. Чувствую ответственность. Нас победили, они могли забить больше.

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Гранада — Барселона