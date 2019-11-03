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Вальверде не обеспокоен возможным увольнением из «Барселоны»

00:21
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Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде после поражения от «Леванте» (1:3) в 12-м туре чемпионата Испании рассказал, что не думает о возможной отставке.

— Должен признать, у нас есть проблемы в матчах, которые проходят не на нашем стадионе, — цитирует испанского специалиста AS — Говорил о том, что меня беспокоит настрой на выездные встречи. Важно подходить к таким поединкам правильно. Не беспокоюсь о возможной отставке, смотрю вперед.

Леванте — Барселона

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