«Валенсия» сыграла вничью с «Вальядолидом», Черышев вышел на замену

«Валенсия» сыграла вничью с «Вальядолидом» в гостевом матче 18-го тура чемпионата Испании (1:1). Российский хавбек «летучих мышей» Денис Черышев вышел на замену на 60-й минуте встречи.

«Валенсия» с 28 очками занимает 7-е место в турнирной таблице. «Вальядолид» располагается на 14-й строчке, имея в активе 20 баллов.

Чемпионат Испании

Лига 1

18-й тур

«Вальядолид» — «Валенсия» — 1:1 (0:0)

Голы: Гвардьола, 83 (1:0). Вальехо, 90+4 (1:1).

«Вальядолид»: Масип, Кико Оливас, Антоньито, Мойяно, Салису, Фернандес, Сан Эметерио, Эрвиас (Оскар Плано, 71), Рамирес (Гвардьола, 68), Энес Унал, Вилья (Ануар, 78).

«Валенсия»: Доменеч, Гарай, Васс, Хосе Гайя, Габриэл Паулиста, Парехо, Коклен, Солер (Эскердо, 86), Родриго (Вальехо, 68), Собрино (Черышев, 60), Торрес.

Предупреждения: Солер, 34. Коклен, 81. Парехо, 90.

Судья: Писарро Гомес.

21 декабря. Вальядолид. Стадион «Хосе Соррилья».

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