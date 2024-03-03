Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал судейский скандал в конце матча с «Валенсией»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал скандал в конце матча 27-го тура чемпионата Испании против «Валенсии» (2:2).

На последней минуте полузащитник мадридцев Джуд Беллингем забил гол, который мог стать победным для «Королевского клуба», но главный судья Хесус Хиль Мансано дал финальный свисток перед подачей «сливочных» в штрафную «Валенсии», из-за чего гол не был засчитан.

«Что тут сказать... Мне нечего сказать, произошло нечто беспрецедентное. Мы подобрали мяч и владели им, судья должен был закончить игру, когда мяч оказался бы у «Валенсии». В моей карьере еще не было ничего подобного», — приводит AS слова Анчелотти.

После финального свистка Джуд Беллингем получил красную карточку после того, как вступил в спор с судьей из-за незасчитанного гола.