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«Валенсия» обыграла «Реал Сосьедад» и прервала серию из пяти поражений в ла лиге

Сергей Разин
корреспондент
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25 февраля. «Валенсия» — «Реал Сосьедад» (1:0).
Фото AFP

«Валенсия» в матче 23-го тура чемпионата Испании обыграла «Реал Сосьедад» со счетом 1:0.

На 40-й минуте гол в свои ворота забил Игорь Субельдиа Элорса.

«Валенсия» прервала серию из пяти поражений в ла лиге и с 23 очками расположилась на 17-м месте в турнирной таблице. «Реал Сосьедад» с 43 очками — на третьей строчке.

Испания. Лига 1. 23-й тур
25 февр, 23:00. Mestalla (Валенсия)
Валенсия
1:0
Реал Сосьедад

ФК Валенсия
ФК Реал Сосьедад
0
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Барселона 22 19 2 1 45-7 59
2
 Реал 23 16 4 3 47-18 52
3
 Р. Сосьедад 23 13 4 6 32-23 43
4
 Атлетико 23 12 6 5 32-18 42
5
 Бетис 23 12 4 7 32-25 40
6
 Р. Вальекано 23 9 7 7 29-25 34
7
 Атлетик 22 9 5 8 31-23 32
8
 Мальорка 23 9 4 10 21-24 31
9
 Вильярреал 22 9 4 9 24-22 31
10
 Осасуна 22 8 6 8 19-21 30
11
 Жирона 22 7 6 9 33-33 27
12
 Эспаньол 23 6 9 8 29-34 27
13
 Севилья 22 6 7 9 24-30 25
14
 Кадис 23 6 7 10 18-35 25
15
 Вальядолид 22 7 3 12 16-30 24
16
 Сельта 22 6 6 10 23-34 24
17
 Валенсия 23 6 5 12 27-27 23
18
 Альмерия 22 6 4 12 27-40 22
19
 Хетафе 22 5 7 10 19-28 22
20
 Эльче 23 1 6 16 17-48 9
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38 тур
24.02 23:00
Эльче – Бетис
 2 : 3
25.02 16:00
Эспаньол – Мальорка
 2 : 1
25.02 18:15
Кадис – Р. Вальекано
 1 : 0
25.02 20:30
Реал – Атлетико
 1 : 1
25.02 23:00
Валенсия – Р. Сосьедад
 1 : 0
26.02 16:00
Атлетик – Жирона
 - : -
26.02 18:15
Сельта – Вальядолид
 - : -
26.02 20:30
Альмерия – Барселона
 - : -
26.02 23:00
Севилья – Осасуна
 - : -
27.02 23:00
Вильярреал – Хетафе
 - : -
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Г
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 15
Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

 11
Хосе Луис Санмартин Хоселу

Хосе Луис Санмартин Хоселу

Эспаньол

 11
П
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 7
Микель Мерино

Микель Мерино

Реал Сосьедад

 7
Антуан Гризманн

Антуан Гризманн

Атлетико

 7
И К Ж
Луис Фелипе

Луис Фелипе

Бетис

 13 3 1
Педро Бигас

Педро Бигас

Эльче

 18 2 3
Стефан Савич

Стефан Савич

Атлетико

 15 2 2
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