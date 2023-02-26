«Валенсия» обыграла «Реал Сосьедад» и прервала серию из пяти поражений в ла лиге

«Валенсия» в матче 23-го тура чемпионата Испании обыграла «Реал Сосьедад» со счетом 1:0.

На 40-й минуте гол в свои ворота забил Игорь Субельдиа Элорса.

«Валенсия» прервала серию из пяти поражений в ла лиге и с 23 очками расположилась на 17-м месте в турнирной таблице. «Реал Сосьедад» с 43 очками — на третьей строчке.