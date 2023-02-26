«Валенсия» обыграла «Реал Сосьедад» и прервала серию из пяти поражений в ла лиге
«Валенсия» в матче 23-го тура чемпионата Испании обыграла «Реал Сосьедад» со счетом 1:0.
На 40-й минуте гол в свои ворота забил Игорь Субельдиа Элорса.
«Валенсия» прервала серию из пяти поражений в ла лиге и с 23 очками расположилась на 17-м месте в турнирной таблице. «Реал Сосьедад» с 43 очками — на третьей строчке.
Положение команд
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Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Барселона
|22
|19
|2
|1
|45-7
|59
|
2
|Реал
|23
|16
|4
|3
|47-18
|52
|
3
|Р. Сосьедад
|23
|13
|4
|6
|32-23
|43
|
4
|Атлетико
|23
|12
|6
|5
|32-18
|42
|
5
|Бетис
|23
|12
|4
|7
|32-25
|40
|
6
|Р. Вальекано
|23
|9
|7
|7
|29-25
|34
|
7
|Атлетик
|22
|9
|5
|8
|31-23
|32
|
8
|Мальорка
|23
|9
|4
|10
|21-24
|31
|
9
|Вильярреал
|22
|9
|4
|9
|24-22
|31
|
10
|Осасуна
|22
|8
|6
|8
|19-21
|30
|
11
|Жирона
|22
|7
|6
|9
|33-33
|27
|
12
|Эспаньол
|23
|6
|9
|8
|29-34
|27
|
13
|Севилья
|22
|6
|7
|9
|24-30
|25
|
14
|Кадис
|23
|6
|7
|10
|18-35
|25
|
15
|Вальядолид
|22
|7
|3
|12
|16-30
|24
|
16
|Сельта
|22
|6
|6
|10
|23-34
|24
|
17
|Валенсия
|23
|6
|5
|12
|27-27
|23
|
18
|Альмерия
|22
|6
|4
|12
|27-40
|22
|
19
|Хетафе
|22
|5
|7
|10
|19-28
|22
|
20
|Эльче
|23
|1
|6
|16
|17-48
|9
Результаты / календарь
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38 тур
|24.02
|23:00
|
Эльче – Бетис
|2 : 3
|25.02
|16:00
|
Эспаньол – Мальорка
|2 : 1
|25.02
|18:15
|
Кадис – Р. Вальекано
|1 : 0
|25.02
|20:30
|
Реал – Атлетико
|1 : 1
|25.02
|23:00
|
Валенсия – Р. Сосьедад
|1 : 0
|26.02
|16:00
|
Атлетик – Жирона
|- : -
|26.02
|18:15
|
Сельта – Вальядолид
|- : -
|26.02
|20:30
|
Альмерия – Барселона
|- : -
|26.02
|23:00
|
Севилья – Осасуна
|- : -
|27.02
|23:00
|
Вильярреал – Хетафе
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|15
|
|
Карим Бензема
Реал
|11
|
|
Хосе Луис Санмартин Хоселу
Эспаньол
|11
|П
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|7
|
|
Микель Мерино
Реал Сосьедад
|7
|
|
Антуан Гризманн
Атлетико
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Луис Фелипе
Бетис
|13
|3
|1
|
|
Педро Бигас
Эльче
|18
|2
|3
|
|
Стефан Савич
Атлетико
|15
|2
|2
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