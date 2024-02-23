Воспитанник «Барселоны» Делофеу может завершить карьеру из-за травмы

Бывший футболист «Барселоны» Херард Делофеу рассказал о восстановлении после повреждения колена. Испанец находится в лазарете с января 2023 года, он больше года не выступал.

«Есть вероятность того, что больше вообще не смогу играть в футбол», — цитирует 29-летнего вингера EuroFoot.

Делофеу — воспитанник академии «Барселоны». С 2020 года Херард является игроком итальянского «Удинезе». Его контракт с клубом истекает по завершении нынешнего сезона.