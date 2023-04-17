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Сегодня, 10:27

«Валенсия» показала худший результат с сезона-1985/86 — тогда команда вылетела из ла лиги

Руслан Минаев
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«Валенсия» дома уступила «Севилье» в матче 29-го тура чемпионата Испании.

«Летучие мыши» набрали 27 очков после 29 матчей ла лиги — это худший результат с сезона-1985/86, когда клуб набрал 24 очка.

Тогда клуб вылетел из высшего дивизиона чемпионата Испании.

В этом розыгрыше турнира команда Рубена Барахи занимает 18-е место.

ФК Валенсия
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Барселона 29 23 4 2 53-9 73
2
 Реал 29 19 5 5 61-24 62
3
 Атлетико 29 18 6 5 47-21 60
4
 Р. Сосьедад 29 15 6 8 37-28 51
5
 Бетис 29 14 6 9 37-30 48
6
 Вильярреал 29 14 5 10 38-28 47
7
 Атлетик 29 12 7 10 40-29 43
8
 Р. Вальекано 29 10 10 9 35-34 40
9
 Жирона 29 10 8 11 44-42 38
10
 Осасуна 29 10 8 11 25-30 38
11
 Сельта 28 9 9 10 36-39 36
12
 Севилья 29 9 8 12 35-44 35
13
 Мальорка 28 9 7 12 25-30 34
14
 Вальядолид 29 9 5 15 25-48 32
15
 Хетафе 29 7 10 12 27-36 31
16
 Кадис 29 7 10 12 23-42 31
17
 Альмерия 29 8 6 15 35-50 30
18
 Валенсия 29 7 6 16 30-36 27
19
 Эспаньол 29 6 9 14 35-49 27
20
 Эльче 29 2 7 20 20-59 13
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38 тур
14.04 22:00
Р. Вальекано – Осасуна
 2 : 1
15.04 15:00
Вильярреал – Вальядолид
 1 : 2
15.04 17:15
Атлетик – Р. Сосьедад
 2 : 0
15.04 19:30
Бетис – Эспаньол
 3 : 1
15.04 22:00
Кадис – Реал
 0 : 2
16.04 15:00
Жирона – Эльче
 2 : 0
16.04 17:15
Хетафе – Барселона
 0 : 0
16.04 19:30
Атлетико – Альмерия
 2 : 1
16.04 22:00
Валенсия – Севилья
 0 : 2
17.04 22:00
Сельта – Мальорка
 - : -
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Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 17
Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

 14
Энес Юнал

Энес Юнал

Хетафе

 13
П
Микель Мерино

Микель Мерино

Реал Сосьедад

 8
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 8
Антуан Гризманн

Антуан Гризманн

Атлетико

 8
И К Ж
Луис Фелипе

Луис Фелипе

Бетис

 17 3 2
Исаак Карселeн

Исаак Карселeн

Кадис

 19 3 2
Маркос Акунья

Маркос Акунья

Севилья

 23 2 7
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