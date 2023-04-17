Главный тренер «Хетафе» посмеялся над жалобами Хави после матча

Главный тренер «Хетафе» Кике Санчес Флорес высмеял жалобы Хави Эрнандеса после ничьей 0:0 в матче 29-го тура ла лиги.

Главного тренера «Барселоны» не устроила длина газона, он заявил, что мяч по нему не катился. Флорес заявил, что поле красивое.

Также тренер «Барселоны» сказал, что его команда не привыкла играть под таким солнцем. Услышав это, Кике рассмеялся.

«Nivea... [смеется]. Крем после загара, я не знаю», — ответил он.