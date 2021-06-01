Анчелотти подпишет контракт с «Реалом» до 2024 года

Карло Анчелотти согласовал условия контракта с «Реалом». Тренер подпишет договор до 2024 года, пишет в Twitter инсайдер Фабрицио Романо.

Срок действующего контракта 61-летнего специалиста с «Эвертоном» истекает в 2024 году. Однако он уже ведет переговоры о его расторжении.

Итальянец уже тренировал «Реал» в период с 2013 по 2015 год. Под его руководством «сливочные» выиграли Лигу чемпионов, клубный чемпионат мира, а также Кубок и Суперкубок Испании.

Под руководством Карло «Эвертон» завершил сезон на 10-м месте в турнирной таблице чемпионата Англии и не попал в еврокубки.