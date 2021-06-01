Суарес доволен переходом Агуэро в «Барселону»
Нападающий мадридского «Атлетико» Луис Суарес прокомментировал переход Серхио Агуэро в «Барселону». Аргентинский форвард перешел в каталонский клуб в статусе свободного агента после завершения контракта с «Манчестер Сити».
«Встреча с лучшими — это всегда серьезный вызов. Кун давно выступает на высочайшем уровне и вносил важный вклад во всех командах, где играл. Для него будет здорово играть с лучшим в мире. Они с Месси дружат. Я виделся с Серхио на барбекю у Лео. Очень рад за него и за «Барселону», которая заполучила такую связку. Агуэро — отличный игрок», — приводит слова Суареса Mundo Deportivo.
Агуэро выступал за «Манчестер Сити» 10 лет. В минувшем сезоне на его счету 4 гола в 12 матчах АПЛ.
В сезоне-2020/21 34-летний Суарес сыграл в 32 встречах ла лиги, забил 21 мяч (три — с пенальти) и отдал три голевых паса.
Дополнительная информация:
https://www.mundodeportivo.com/futbol/atletico-madrid/20210601/494073078815/luis-suarez-valora-el-fichaje-del-kun-y-da-por-segura-la-continuidad-de-messi.html
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