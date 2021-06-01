Футбол
Испания
Новости
Лига 1 Лига 2 Кубок Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Испания

Суарес доволен переходом Агуэро в «Барселону»

17:27
Теги:

Нападающий мадридского «Атлетико» Луис Суарес прокомментировал переход Серхио Агуэро в «Барселону». Аргентинский форвард перешел в каталонский клуб в статусе свободного агента после завершения контракта с «Манчестер Сити».

«Встреча с лучшими — это всегда серьезный вызов. Кун давно выступает на высочайшем уровне и вносил важный вклад во всех командах, где играл. Для него будет здорово играть с лучшим в мире. Они с Месси дружат. Я виделся с Серхио на барбекю у Лео. Очень рад за него и за «Барселону», которая заполучила такую связку. Агуэро — отличный игрок», — приводит слова Суареса Mundo Deportivo.

Агуэро выступал за «Манчестер Сити» 10 лет. В минувшем сезоне на его счету 4 гола в 12 матчах АПЛ.

В сезоне-2020/21 34-летний Суарес сыграл в 32 встречах ла лиги, забил 21 мяч (три — с пенальти) и отдал три голевых паса.

Дополнительная информация:

https://www.mundodeportivo.com/futbol/atletico-madrid/20210601/494073078815/luis-suarez-valora-el-fichaje-del-kun-y-da-por-segura-la-continuidad-de-messi.html

Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Германия и Латвия могут отменить суперматч Россия — Канада: последние расклады перед плей-офф чемпионата мира
Каким будет июнь для каждого из знаков китайского гороскопа?
Студентка заявила о похищении и изнасиловании в Петербурге
Врач назвал неочевидный симптом рака кожи

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд