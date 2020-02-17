«Валенсия» может купить Хамеса у «Реала» в летнее трансферное окно

«Валенсия» может купить полузащитника «Реала» Хамеса Родригеса в ближайшее летнее трансферное окно, сообщает Don Balon.

По информации источника, агент 28-летнего колумбийца, Жорже Мендеш, уже контактировал с «Валенсией» по поводу трансфера. Также, издание сообщает, что «Реал» готов отпустить Хамеса не менее чем за 40 миллионов евро.

В сезоне-2019/20 на счету Родригеса 1 гол и 2 результативных передачи в 13 матчах за «Реал». Большую часть сезона колумбиец пропустил из-за повреждения внутренней боковой связки колена. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость полузащитника в 40 миллионов евро.