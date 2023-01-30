«Валенсия» и «Севилья» претендуют на полузащитника «Атлетико» Сауля

«Валенсия» и «Севилья» претендуют на полузащитника «Атлетико» Сауля Ньигеса, сообщает Marca.

«Летучие мыши» уже начали переговоры с «матрасниками» по трансферу 28-летнего игрока.

Контракт Сауля с мадридским клубом рассчитан до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 15 миллионов евро.

В текущем сезоне 28-летний хавбек проводит на поле в среднем 34 минуты за матч, потеряв место в стартовом составе.