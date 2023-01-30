«Барселона» и «Реал» сыграют в полуфинале Кубка Испании

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30 января состоялась жеребьевка стадии 1/2 финала Кубка Испании. По итогам жеребьевки определились две пары, которые определят финалистов турнира.

«Осасуна» — «Атлетик»

«Реал» — «Барселона»

На полуфинальной стадии команды проведут друг против друга по 2 матча.

Первые матчи ориентировочно состоятся 28 февраля и 1 марта, ответные — 5 и 6 апреля.