«Валенсия» и «Реал». Против кого будет играть Смолов за «Сельту» в феврале

Нападающий «Локомотива» Федор Смолов продолжит карьеру в «Сельте». Российский нападающий будет выступать за клуб из Виго на правах аренды до конца нынешнего сезона.

«Сельта» идет в зоне вылета, занимая после 21 тура 18-е место и имея в активе 17 очков. В феврале команду ждут сразу несколько сложных соперников. 1 февраля «Сельта» сыграет на выезде против «Валенсии», 9 февраля — дома против «Севильи», а 16-го — в гостях с «Реалом». В конце месяца, 23 февраля, «Сельту» ждет домашний матч с «Леганесом».

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