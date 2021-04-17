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«Валенсия» готова уволить Грасию

04:27
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Главный тренер «Валенсии» Хави Грасиа будет уволен в конце сезона-2020/21, сообщает Mundo Deportivo. Руководство клуба уже приняла решение об увольнении специалиста этим летом. Его нынешний контракт заканчивается в июле 2022 года.

Команда в настоящее время находится на 13-м месте в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 34 очка в 30 матчах. От еврокубковой зоны «летучих мышей» отделяют 12 очков.

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