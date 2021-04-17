«Валенсия» готова уволить Грасию
Главный тренер «Валенсии» Хави Грасиа будет уволен в конце сезона-2020/21, сообщает Mundo Deportivo. Руководство клуба уже приняла решение об увольнении специалиста этим летом. Его нынешний контракт заканчивается в июле 2022 года.
Команда в настоящее время находится на 13-м месте в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 34 очка в 30 матчах. От еврокубковой зоны «летучих мышей» отделяют 12 очков.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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