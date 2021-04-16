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Куман — о состоянии Месси перед финалом Кубка Испании: «Лионель пребывает в идеальной форме»

19:19
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Главный тренер «Барселоны» Роналд Куман 16 апреля на пресс-конференции рассказал, как чувствует себя лидер команды Лионель Месси накануне финального матча Кубка Испании против «Атлетика».

«Месси — профессионал. Сейчас Лионель пребывает в идеальной форме, я вижу его на тренировках, он там просто лучший. Он знает, как нужно готовиться к важным матчам, поэтому я не сомневаюсь в его уровне», — цитирует Кумана Marca.

Финал Кубка Испании «Атлетик» — «Барселона» состоится в субботу, 17 апреля. Начало — в 22.30 (мск).

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