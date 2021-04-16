Куман — о состоянии Месси перед финалом Кубка Испании: «Лионель пребывает в идеальной форме»
Главный тренер «Барселоны» Роналд Куман 16 апреля на пресс-конференции рассказал, как чувствует себя лидер команды Лионель Месси накануне финального матча Кубка Испании против «Атлетика».
«Месси — профессионал. Сейчас Лионель пребывает в идеальной форме, я вижу его на тренировках, он там просто лучший. Он знает, как нужно готовиться к важным матчам, поэтому я не сомневаюсь в его уровне», — цитирует Кумана Marca.
Финал Кубка Испании «Атлетик» — «Барселона» состоится в субботу, 17 апреля. Начало — в 22.30 (мск).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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