Эден Азар работает в общей группе с начала апреля

Нападающий «Реала» Эден Азар восстановился после мышечной травмы и близок к возвращению на поле, утверждает AS.

Футболист работает в общей группе с начала апреля. Бельгиец выполняет те же задания, что и партнеры по команде, и выдерживает темп занятий.

Ранее президент «королевского клуба» Флорентино Перес уведомил 30-летнего бельгийца, что его будущее по-прежнему связано с «Реалом».

В текущем сезоне на счету бельгийца 9 игр за клуб в чемпионате Испании, в которых он забил два гола.