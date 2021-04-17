Эден Азар работает в общей группе с начала апреля
Нападающий «Реала» Эден Азар восстановился после мышечной травмы и близок к возвращению на поле, утверждает AS.
Футболист работает в общей группе с начала апреля. Бельгиец выполняет те же задания, что и партнеры по команде, и выдерживает темп занятий.
Ранее президент «королевского клуба» Флорентино Перес уведомил 30-летнего бельгийца, что его будущее по-прежнему связано с «Реалом».
В текущем сезоне на счету бельгийца 9 игр за клуб в чемпионате Испании, в которых он забил два гола.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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