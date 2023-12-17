Хави — о ничьей с «Валенсией»: «Думаю, мы отдали два очка»

Главный тренер «Барселоны» Хави подвел итоги матча 17-го тура чемпионата Испании против «Валенсии» (1:1).

«Мы заслужили победу. Мы сыграли очень хорошо и сделали все необходимое для победы. Мы создали достаточно моментов для победы. Нам нужно быть гораздо более сильными в зоне соперника. Думаю, мы отдали два очка. Если нам нужно на чем-то сосредоточиться, так это на эффективности. Мы не можем простить подобные случаи. Мы должны требовать от себя большего. Я спокоен. Разочарован, потому что считаю, что эту игру нужно было выиграть. Я хочу быть позитивным, мы собираемся быть лучше», — приводит слова Хави Marca.

После этого матча «Барселона» с 35 очками занимает третье место в турнирной таблице, «Валенсия» с 20 очками — на 10-й строчке.