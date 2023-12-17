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Хави — о ничьей с «Валенсией»: «Думаю, мы отдали два очка»

Сергей Разин
корреспондент
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Главный тренер «Барселоны» Хави подвел итоги матча 17-го тура чемпионата Испании против «Валенсии» (1:1).

«Мы заслужили победу. Мы сыграли очень хорошо и сделали все необходимое для победы. Мы создали достаточно моментов для победы. Нам нужно быть гораздо более сильными в зоне соперника. Думаю, мы отдали два очка. Если нам нужно на чем-то сосредоточиться, так это на эффективности. Мы не можем простить подобные случаи. Мы должны требовать от себя большего. Я спокоен. Разочарован, потому что считаю, что эту игру нужно было выиграть. Я хочу быть позитивным, мы собираемся быть лучше», — приводит слова Хави Marca.

После этого матча «Барселона» с 35 очками занимает третье место в турнирной таблице, «Валенсия» с 20 очками — на 10-й строчке.

Хави Эрнандес (Хави)
ФК Барселона
ФК Валенсия
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Жирона 16 13 2 1 38-20 41
2
 Реал 16 12 3 1 34-10 39
3
 Барселона 17 10 5 2 31-19 35
4
 Атлетико 16 11 1 4 32-16 34
5
 Атлетик 17 9 5 3 33-19 32
6
 Р. Сосьедад 16 8 5 3 29-18 29
7
 Бетис 16 6 8 2 19-17 26
8
 Хетафе 17 6 7 4 21-20 25
9
 Лас-Пальмас 16 7 3 6 14-13 24
10
 Валенсия 17 5 5 7 18-22 20
11
 Р. Вальекано 17 4 8 5 16-23 20
12
 Осасуна 17 5 4 8 19-26 19
13
 Алавес 16 4 4 8 14-20 16
14
 Вильярреал 16 4 4 8 22-29 16
15
 Мальорка 16 2 8 6 14-20 14
16
 Севилья 16 2 7 7 20-24 13
17
 Сельта 17 2 7 8 16-25 13
18
 Кадис 16 2 7 7 13-23 13
19
 Гранада 17 1 5 11 20-37 8
20
 Альмерия 16 0 4 12 17-39 4
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15.12 23:00
Осасуна – Р. Вальекано
 1 : 0
16.12 16:00
Сельта – Гранада
 1 : 0
16.12 18:15
Атлетик – Атлетико
 2 : 0
16.12 20:30
Севилья – Хетафе
 0 : 3
16.12 23:00
Валенсия – Барселона
 1 : 1
17.12 16:00
Альмерия – Мальорка
 - : -
17.12 18:15
Р. Сосьедад – Бетис
 - : -
17.12 20:30
Лас-Пальмас – Кадис
 - : -
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Реал – Вильярреал
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