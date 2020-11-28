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«Валенсия» Черышева — «Атлетико»: видеотрансляция матча

17:45
Денис Черышев (слева). Фото Reuters
Денис Черышев (слева). Фото Reuters
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28 ноября «Валенсия» дома проведет матч 11-го тура чемпионата Испании с «Атлетико». Игра начнется в 18.15 (мск).

За «летучих мышей» выступает российский полузащитник Денис Черышев. «Валенсия» с 12 очками занимает 12-е место в турнирной таблице ла лиги. «Атлетико» — 20 баллов и вторая строчка.

Следить за матчем «Валенсия» — «Атлетико» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на канале «Футбол 1».

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