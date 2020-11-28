«Валенсия» Черышева — «Атлетико»: видеотрансляция матча
28 ноября «Валенсия» дома проведет матч 11-го тура чемпионата Испании с «Атлетико». Игра начнется в 18.15 (мск).
За «летучих мышей» выступает российский полузащитник Денис Черышев. «Валенсия» с 12 очками занимает 12-е место в турнирной таблице ла лиги. «Атлетико» — 20 баллов и вторая строчка.
Следить за матчем «Валенсия» — «Атлетико» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на канале «Футбол 1».
Видеотрансляция матча «Ахмат» — «Локомотив»
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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