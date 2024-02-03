«Барселона» на выезде сыграет против «Алавеса» в матче 23-го тура чемпионата Испании по футболу в субботу, 3 февраля. Встреча пройдет на стадионе «Мендизорроца» в Витория-Гастейс, Испания. Начало — в 20.30 по московскому времени.

Видеотрансляция встречи «Алавес» — «Барселона» пройдет в онлайн-сервисе «Окко Спорт», которую можно посмотреть по подписке. Начало прямого эфира — в 20.30 мск. Следите за ключевыми событиями игры в матч-центре «СЭ».

«Барселона» занимает 3-е место в турнирной таблице, имея в своем активе 47 очков, что на 10 баллов меньше, чем имеется у «Реала», лидера чемпионата Испании на данный момент. «Алавес» располагается на 12-й строчке, набрав 26 очков.

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