В «Севильи» объявили об уходе Ракитича

«Севилья» объявила, что полузащитник Иван Ракитич покинет испанскую команду, сообщается в официальных соцсетях клуба.

Ракитич выступал за «Севилью» с 2020 года. До этого он уже играл за андалусийцев с 2011 по 2014 год.

В текущем сезоне хавбек провел 27 матчей во всех турнирах, забил 2 гола и сделал 4 результативные передачи.

Ранее сообщалось, что 35-летний хорват уже прошел медицинское обследование перед переходом в саудовский «Аль-Шабаб» и скоро заключит контракт на 1,5 года.