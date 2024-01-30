В «Севильи» объявили об уходе Ракитича
«Севилья» объявила, что полузащитник Иван Ракитич покинет испанскую команду, сообщается в официальных соцсетях клуба.
Ракитич выступал за «Севилью» с 2020 года. До этого он уже играл за андалусийцев с 2011 по 2014 год.
В текущем сезоне хавбек провел 27 матчей во всех турнирах, забил 2 гола и сделал 4 результативные передачи.
Ранее сообщалось, что 35-летний хорват уже прошел медицинское обследование перед переходом в саудовский «Аль-Шабаб» и скоро заключит контракт на 1,5 года.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Жирона
|22
|17
|4
|1
|52-25
|55
|
2
|Реал
|21
|17
|3
|1
|45-14
|54
|
3
|Барселона
|21
|13
|5
|3
|43-29
|44
|
4
|Атлетико
|21
|14
|2
|5
|42-23
|44
|
5
|Атлетик
|22
|12
|6
|4
|38-21
|42
|
6
|Р. Сосьедад
|22
|9
|9
|4
|32-21
|36
|
7
|Бетис
|22
|8
|10
|4
|25-24
|34
|
8
|Валенсия
|22
|9
|5
|8
|27-26
|32
|
9
|Лас-Пальмас
|22
|9
|4
|9
|22-19
|31
|
10
|Хетафе
|21
|7
|8
|6
|28-28
|29
|
11
|Осасуна
|21
|7
|5
|9
|26-32
|26
|
12
|Алавес
|22
|7
|5
|10
|22-27
|26
|
13
|Р. Вальекано
|21
|5
|9
|7
|18-26
|24
|
14
|Вильярреал
|22
|6
|5
|11
|33-45
|23
|
15
|Мальорка
|22
|3
|11
|8
|19-26
|20
|
16
|Севилья
|22
|3
|8
|11
|27-36
|17
|
17
|Сельта
|22
|3
|8
|11
|21-32
|17
|
18
|Кадис
|22
|2
|10
|10
|15-31
|16
|
19
|Гранада
|22
|2
|5
|15
|22-44
|11
|
20
|Альмерия
|22
|0
|6
|16
|21-49
|6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|12.01
|23:00
|
Севилья – Алавес
|2 : 3
|13.01
|16:00
|
Лас-Пальмас – Вильярреал
|3 : 0
|13.01
|18:15
|
Мальорка – Сельта
|1 : 1
|13.01
|20:30
|
Атлетик – Р. Сосьедад
|2 : 1
|13.01
|23:00
|
Бетис – Гранада
|1 : 0
|14.01
|16:00
|
Альмерия – Жирона
|0 : 0
|14.01
|18:15
|
Кадис – Валенсия
|1 : 4
|31.01
|21:00
|
Барселона – Осасуна
|- : -
|31.01
|23:00
|
Атлетико – Р. Вальекано
|- : -
|1.02
|23:00
|
Хетафе – Реал
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Джуд Беллингем
Реал
|14
|
|
Артем Довбик
Жирона
|14
|
|
Борха Майораль
Хетафе
|14
|П
|
|
Тони Кроос
Реал
|7
|
|
Савио
Жирона
|7
|
|
Алекс Баэна
Вильярреал
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Чими Авила
Осасуна
|17
|2
|3
|
|
Фернандес Иглесиас Начо
Реал
|14
|2
|1
|
|
Домингуш Дуарте
Хетафе
|11
|1
|3
Новости