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Сегодня, 15:06

В «Севильи» объявили об уходе Ракитича

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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«Севилья» объявила, что полузащитник Иван Ракитич покинет испанскую команду, сообщается в официальных соцсетях клуба.

Ракитич выступал за «Севилью» с 2020 года. До этого он уже играл за андалусийцев с 2011 по 2014 год.

В текущем сезоне хавбек провел 27 матчей во всех турнирах, забил 2 гола и сделал 4 результативные передачи.

Ранее сообщалось, что 35-летний хорват уже прошел медицинское обследование перед переходом в саудовский «Аль-Шабаб» и скоро заключит контракт на 1,5 года.

Иван Ракитич
Футбол
ФК Севилья
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Месси посоветовал «Барселоне» нанять Скалони на должность главного тренера

Источник: Лапорта назвал Гвардиолу главным кандидатом на пост тренера «Барселоны»
Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Жирона 22 17 4 1 52-25 55
2
 Реал 21 17 3 1 45-14 54
3
 Барселона 21 13 5 3 43-29 44
4
 Атлетико 21 14 2 5 42-23 44
5
 Атлетик 22 12 6 4 38-21 42
6
 Р. Сосьедад 22 9 9 4 32-21 36
7
 Бетис 22 8 10 4 25-24 34
8
 Валенсия 22 9 5 8 27-26 32
9
 Лас-Пальмас 22 9 4 9 22-19 31
10
 Хетафе 21 7 8 6 28-28 29
11
 Осасуна 21 7 5 9 26-32 26
12
 Алавес 22 7 5 10 22-27 26
13
 Р. Вальекано 21 5 9 7 18-26 24
14
 Вильярреал 22 6 5 11 33-45 23
15
 Мальорка 22 3 11 8 19-26 20
16
 Севилья 22 3 8 11 27-36 17
17
 Сельта 22 3 8 11 21-32 17
18
 Кадис 22 2 10 10 15-31 16
19
 Гранада 22 2 5 15 22-44 11
20
 Альмерия 22 0 6 16 21-49 6
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12.01 23:00
Севилья – Алавес
 2 : 3
13.01 16:00
Лас-Пальмас – Вильярреал
 3 : 0
13.01 18:15
Мальорка – Сельта
 1 : 1
13.01 20:30
Атлетик – Р. Сосьедад
 2 : 1
13.01 23:00
Бетис – Гранада
 1 : 0
14.01 16:00
Альмерия – Жирона
 0 : 0
14.01 18:15
Кадис – Валенсия
 1 : 4
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Барселона – Осасуна
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