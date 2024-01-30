Источник: Лапорта назвал Гвардиолу главным кандидатом на пост тренера «Барселоны»

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта считает главного тренера «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолу основным кандидатом на пост наставника каталонцев, сообщает El Chiringuito TV в своих соцсетях.

27 января главный тренер сине-гранатовых Хави объявил, что покинет свой пост по окончании сезона-2023/24.

Гвардиола тренировал «Барселону» с 2008 по 2012 год. Под его руководством команда трижды становилась чемпионом Испании (2008/09-2010/11), по два раза выигрывала Кубок страны (2008/09, 2011/12), Лигу чемпионов (2008/09, 2010/11), Суперкубок УЕФА (2009, 2011) и чемпионат мира среди клубов (2009, 2011).

В ла лиге-2023/24 «Барселона» занимает 4-е место в турнирной таблице, набрав 44 очка после 18 туров.