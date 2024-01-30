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Источник: Лапорта назвал Гвардиолу главным кандидатом на пост тренера «Барселоны»

Андрей Бобков
Корреспондент ленты новостей
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Президент «Барселоны» Жоан Лапорта считает главного тренера «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолу основным кандидатом на пост наставника каталонцев, сообщает El Chiringuito TV в своих соцсетях.

27 января главный тренер сине-гранатовых Хави объявил, что покинет свой пост по окончании сезона-2023/24.

Гвардиола тренировал «Барселону» с 2008 по 2012 год. Под его руководством команда трижды становилась чемпионом Испании (2008/09-2010/11), по два раза выигрывала Кубок страны (2008/09, 2011/12), Лигу чемпионов (2008/09, 2010/11), Суперкубок УЕФА (2009, 2011) и чемпионат мира среди клубов (2009, 2011).

В ла лиге-2023/24 «Барселона» занимает 4-е место в турнирной таблице, набрав 44 очка после 18 туров.

Хосеп Гвардиола
Футбол
ФК Барселона
Жоан Лапорта
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Жирона 22 17 4 1 52-25 55
2
 Реал 21 17 3 1 45-14 54
3
 Барселона 21 13 5 3 43-29 44
4
 Атлетико 21 14 2 5 42-23 44
5
 Атлетик 22 12 6 4 38-21 42
6
 Р. Сосьедад 22 9 9 4 32-21 36
7
 Бетис 22 8 10 4 25-24 34
8
 Валенсия 22 9 5 8 27-26 32
9
 Лас-Пальмас 22 9 4 9 22-19 31
10
 Хетафе 21 7 8 6 28-28 29
11
 Осасуна 21 7 5 9 26-32 26
12
 Алавес 22 7 5 10 22-27 26
13
 Р. Вальекано 21 5 9 7 18-26 24
14
 Вильярреал 22 6 5 11 33-45 23
15
 Мальорка 22 3 11 8 19-26 20
16
 Севилья 22 3 8 11 27-36 17
17
 Сельта 22 3 8 11 21-32 17
18
 Кадис 22 2 10 10 15-31 16
19
 Гранада 22 2 5 15 22-44 11
20
 Альмерия 22 0 6 16 21-49 6
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